CATANIA – Un pregiudicato di 42 anni, Alessandro Censabella, trafficante di droga, sfuggito alla cattura il 29 novembre per un provvedimento della procura generale presso la Corte d’appello di Catania, e’ stato arrestato da agenti della Squadra mobile. Deve scontare una condanna definitiva a 13 anni e sette mesi di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di stupefacenti. Irreperibile dopo il pronunciamento della Cassazione, Prospero Censabella e’ figlio di Arturo, 61 anni, “‘u scienziato”, elemento di rango del disciolto clan “‘a Savasta”, ergastolano; era stato tratto in arresto nell’ambito delle inchieste “Game Over” del novembre 2001 contro il clan Sciuto Tigna, e “Ouverture” per traffico e spaccio. Prospero Censabella si nascondeva nella sua casa del rione di San Cristoforo, protetta da un grande cancello in ferro.

