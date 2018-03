DELIA. Il donatore, Massimo Fuoti, di origine deliana, vive e lavora a Roma. Stamani è stato accolto al Comune dal sindaco Gianfilippo Bancheri, dal capo di Gabinetto Carmelo Alessi e dal responsabile degli Affari Generali Rocco Di Caro. Una cerimonia breve ma significativa. <<Sono commosso di questo gesto oltremodo apprezzabile di Massimo Fuoti. Sono certo che resterà impresso, insieme ad altri, nella storia del nostro paese – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri. E’ un gesto che si ripete a distanza di pochi mesi e ci mostra la disinteressata generosità e l’alto senso civico del donatori. E’ un’altra importante opportunità di arricchimento per la nostra biblioteca comunale e di crescita culturale per la nostra comunità. Che dire di più: sono veramente felice>>. <<Quando ho letto, grazie all’App del Comune, i comunicati stampa sulle donazioni di libri alla biblioteca comunale – ha raccontato Massimo Fuoti – ho pensato: “perchè no anch’io”. Mia madre è nata a Delia e amo questo paese dove ci sono parte delle mie radici e della mia identità. Ho chiesto se potevo fare anch’io una donazione e mi hanno risposto subito di si. Sono a Delia per vivere insieme ai miei parenti la Pasqua. Sono venuto per respirare i ricordi, gli amici, la campagna, le bellissime persone che ci sono. Per me Delia vuol dire libertà, sincerità, amicizia. Qui c’è sempre una pacca sulle spalle. Qui c’è anche la casa dei miei nonni e questa donazione rappresenta per me un modo per rinsaldare il legame con il luogo delle mie origini>>. Dopo la catalogazione, i volumi ricevuti verranno messi a disposizione del pubblico per la lettura e la consultazione nella biblioteca di via Petilia.

