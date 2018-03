CAMPOFRANCO. Una manifestazione di Orientering s’è svolta a Campofranco. La cittadina campofranchese per un giorno ha ospitato una manifestazione di Orienteering. Il tutto grazie al contributo del prof. Paolino Pardi dell’istituto Virgilio di Mussomeli che, coadiuvato dal prof. Filippo Caltagirone, ha portato avanti questa iniziativa. Sono stati una quarantina i ragazzi proveniente da diversi paesi vicini, che hanno cercato di orientarsi a Campofranco in luoghi che non conoscevano. Al termine del percorso, sono stati ricevuti dal sindaco e dal vicesindaco per uno scambio di idee sull’argomento. C’è stato anche un piccolo rinfresco e in dono il libro che raccoglie i territori di Campofranco, Mussomeli, Acquaviva e Sutera. Soddisfatto il sindaco Rino Pitanza che ha avuto parole di elogio per questa iniziativa. L’Orientering è una competizione di orientamento che si può svolgere in zone campestri, ma anche in un centro abitato e richiede che i contendenti percorrano nel più breve tempo possibile un percorso che li vede individuare e raggiungere un certo numero di punti sul terreno di gara nei quali sono state collocate le cosiddette lanterne, fino ad arrivare al traguardo finale. Lo spirito della gara chiede ai concorrenti sia la velocità di spostamento verso la successiva lanterna, sia la capacità di orientarsi in zone di non facile lettura; per riuscire bene sono quindi necessarie sia doti atletiche di velocità e di tenuta, sia capacità di interpretazione della mappa a disposizione e degli ambienti nei quali ci si viene a trovare, sia padronanza psicologica delle situazioni, il tutto con un valore altamente educativo.

