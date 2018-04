CAMPOFRANCO. A Campofranco, in considerazione che domenica e lunedì sono due giornate festive consecutive, Pasqua e Lunedì dell’Angelo (pasquetta), per venire incontro alle esigenze dei cittadini e avere nel contempo un ambente pulito, il sindaco Rino Pitanza ha reso noto che il giorno di pasquetta si effettuerà la raccolta della spazzatura indifferenziata in tutto il paese. Pertanto, al fine di garantire un servizio adeguato, il primo cittadino ha invitato i concittadini ad attenersi alla tipologia di rifiuto da smaltire e all’orario di lavoro degli operatori che andrà dalle 7 alle 11 del mattino.

