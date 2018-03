CALTANISSETTA – Il Comune di Caltanissetta ha individuato per il periodo della Settimana Santa due aree parcheggio a Pian Del Lago e zona Ponte Bloy con servizio continuo di bus navetta gratuito per accompagnare i visitatori in Centro Storico e decongestionare il traffico veicolare nelle aree centrali e semi-centrali del perimetro urbano. A darne notizia il Sindaco, Giovanni Ruvolo, e l’assessore alla Viabilità, Giuseppe Tumminelli.

I bus navetta della Scat effettuano il servizio a partire dalle 19,00 e fino all’una di notte per consentire a tutti i visitatori di poter raggiungere agevolmente e senza auto il percorso delle processioni.

Dalle aree parcheggio individuate a Pian del Lago e Ponte Bloy, i bus navetta, transitando da via Rochester, lasceranno i passeggeri in via Elena.

In tema di protezione civile durante le manifestazioni che accolgono un notevole afflusso di persone, è stata istituita nel sottopassaggio tra piazza mercato Grazia e via Kennedy l’area di primo soccorso della Croce Rossa Italiana.

Dietro l’input dell’assessore con delega alla protezione civile e del sindaco è stata accolta la richiesta della consulta comunale disabilità di istituire nell’area attigua all’ingresso principale di Palazzo del Carmine.

Infine, in tema di mobilità, è stato chiesto ad Anas di provvedere ad una segnaletica che dia indicazioni preferenziali a chi proviene dall’Autostrada Palermo-Catania per percorrere la Strada Statale 626, giungendo così in prossimità delle aree parcheggio. La segnaletica nell’area urbana è stata istituita a tale scopo dalla Polizia Municipale.

