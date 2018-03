CALTANISSETTA – Lesioni, rissa e porto abusivo di coltello le accuse che pendono sul capo di sette nisseni che nel marzo 2016 furono protagonisti di una rissa al villaggio Santa Barbara; a giudizio, ad aprile, con il rito abbreviato: Francesco Alletto, 54 anni, dei figli Raimondo Alletto, 32 anni, e Luca Valentino Alletto 30, e poi di Massimiliano Salvatore Lombardo, 43 anni, Riccardo Alfieri, 32 anni, Alex Vitale, 21 anni, e Antonino Cucuzza, 21 anni.

Secondo la ricostruzione operata dagli investigatori la scintilla del violento diverbio sarebbe da ricercare nell’aggressione a Michele Cucuzza, a seguito di una lite tra il figlio di quest’ultimo e Luca Alletto. Una ritorsione, per gli inquirenti, quella che in tre misero in atto e alla fine Cucuzza fu ferito alla schiena da una coltellata. Al parapiglia scatenatosi a Santa Barbara parteciparono altre persone intervenute in difesa di Cucuzza; i poliziotti le identificarono e per tutti scattò l’accusa di rissa, mentre del porto di coltello rispondono solo Lombardo e Francesco Raimondo Alletto.

