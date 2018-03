È andato in scena il secondo atto delle rappresentazioni organizzate da A.Te.Pa.

Si è trattato del più lungo è intenso dei tre momenti della Passione di Cristo che ha inglobato tutti gli avvenimenti che, dalla cattura, hanno portato alla morte di Gesù. Un lungo percorso non solo nell’arco temporale ma anche spaziale. Il corteo, infatti, è partito come tradizione dal cortile della chiesa Santa Croce per spostarsi sulla scalinata Silvio Pellico.

Romani, ebrei, discepoli, bighe e soldati. Una processione composta che ha portato Gesù fino al Pretorio e, dopo la condanna, una commovente Via Crucis ha spostato la scena sulla scalinata Lo Piano.

Lì si è ultimata la rappresentazione con il pentimento di Giuda, la crocifissione e la morte.

I registi Piero Carà e Giuseppe Riggi hanno voluto ringraziare ancora una volta tutti i presenti in piazza e i partecipanti che, a diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione di questa 46esima edizione.

In particolare l’Associazione “Teatro della Parola” ha citato il Comune di Caltanissetta, il Sindaco Giovanni Ruvolo, l’assessore alla Cultura Pasquale Tornatore, l’assessore allo Sviluppo Giovanni Guarino, la dirigente dell’Ufficio Cultura Giuseppina La Cagnina e il suo Staff, la ProLoco, il Questore di Caltanissetta, il Comandante della Polizia Municipale, il sacerdote padre Gaetano Canalella, Attacchi Valenza per la Biga di Pilato; la ditta Dietro Le Quinte di Miserandino Cataldo & C. per l’audio, i costumi e le luci, il gruppo bandistico “S. Albicocco”, Davide Samparisi per il montaggio delle scenografie, il fotografo Michele Santoro, l’Istituto Mazzone, tutte le aziende che li hanno sostenuti per gli allestimenti e le Associazioni della Settimana Santa.

Già da questa mattina proseguiranno le manifestazioni siciliane lungo la piazza con la Real Maestranza e le Varicedde. Nel frattempo gli attori di A.Te.Pa. ripasseranno i copioni dell’ultimo atto in programma, quello che si svolgerà domenica pomeriggio, ancora una volta, alla scalinata Lo Piano.

La Domenica di Pasqua, 1 aprile, il “Corteo della Via Dolorosa” partirà dal Largo Badia alle ore 19:30 e percorrendo le vie del centro, accompagnato dal suono dei tamburi imperiali giungerà alla Scalinata Agostino Lo Piano dove verrà messa in scena la “Resurrezione”.

