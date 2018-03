CALTANISSETTA – Giovedì 29 marzo si è svolto il Concerto del Giovedì Santo nell’atrio del Comune a palazzo del Carmine; iniziativa storica che al momento e per il secondo anno consecutivo, ha visto protagonista dapprima la storica banda Salvatore Albicocco” e poi la banda Verdi. Successo di pubblico e “pieno” di emozioni. Unico neo nell’allestimento dell’atrio la dimenticanza di non aver fornito le sedie alle bande che senza batter ciglio si sono esibite in piedi.

Caltanissetta , settimana Santa: concerto da palazzo del Carmine Pubblicato da Il Fatto Nisseno su giovedì 29 marzo 2018

