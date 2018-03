CALTANISSETTA – Versa in gravissime condizioni di vita il nisseno di 74 anni che stamani, poco prima delle 10, è stato travolto da un veicolo delle Poste in via Leone XIII. Sulle dinamiche del sinistro sono in corso gli accertamenti della polizia municipale; l’esito dello scontro è stato terribile: l’uomo è stato scaraventato sul selciato ed ha iniziato a perdere sangue. Il ferito è stato immediatamente trasportato all’ospedale, ricoverato in codice rosso al pronto soccorso ed immediatamente sottoposto ad un delicato intervento da neurochirurghi. (Foto di Radio CL1)

