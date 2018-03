Donnalucata, location dell’apprezzatissima fiction “Il Commissario Montalbano”, domenica scorsa è stata inondata da oltre 800 podisti, per la prima maratonina “Riviera di Ponente”; seconda prova del grand prix regionale di mezze maratone.

Le avverse condizioni climatiche hanno destato non poche incertezze sullo svolgimento della gara, ma a distanza di mezz’ora, dall’ufficiale orario di inizio, si è dato comunque il via; il tempo si è mostrato più clemente, ma il vento non ha mollato i runners, che in alcuni tratti dovevano sfidarlo.

Gli atleti sono partiti dal Porticciolo e si sono diretti verso Contrada Arizza, per poi tornare nuovamente all’interno del paese. Due i giri di un percorso in falsopiano, insidioso per la presenza di alcune pozzanghere che invadevano, in alcuni tratti, la sede stradale.

Anche se molto perplessi, per l’insistente pioggia, i 18 atleti della Marathon Caltanissetta non si sono tirati indietro, impavidi hanno gareggiato con ottimi risultati.

Va a Luigi Spinali (Atletica Augusta Club) e a Tatiana Betta (Podistica Messina) il primo premio, i quali hanno chiuso in 1h13’10’’ il primo e in 01h26’36’’ la seconda.

Continua a stupire l’atleta della Marathon Cl Marco Timpanelli, malgrado tutto ha completato la gara in 1h27’57’’, nono nella sua categoria.

Degni di citazione anche i tempi di Augello Francesco 01h34’53’’, Fasciana Giuseppe 01h36’33’’ e Frattallone Marcello 01h39’13’’; Francesco seppur alla sua seconda gara, ha mostrato ampiamente la grinta e lo spirito che contraddistinguono il vero runner.

Di seguito i tempi di arrivo degli altri atleti: Turco Ivo 01h42’09’’, Cancemi Massimo 01h46’11’’, Zagarella Giuseppe 01h47’15’’, Zagarella Giovanni 01h48’40’’, Amico Giuseppe 01h48’48’’, Facciponte Aldo 01h48’48’’, Giambra Graziella 01h49’12’’, Calabrese Francesco 01h52’42’’, Leto Salvatore 01h59’33’’, Tarantino Bartolo 01h59’47’’, Pennino Vincenzo 02h01’42’’, Lo Curto Laura 02h13’54’’, Barbera Salvatore 02h13’54’’.

Agnese Emma ha gareggiato per la 10 Km, completandola in 01h04’.

Ottima l’organizzazione della manifestazione, curata dall’associazione culturale Peppe Greco; acqua abbondante lungo il percorso e pacco gara con prodotti locali.

Dal versante sud orientale, domenica 22 aprile, si passerà al versante sud Occidentale della Sicilia per la quinta maratonina del vino a Marsala.

