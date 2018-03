Ancora una volta la città, invasa da visitatori, diviene centro logistico nello scenario del turismo siciliano. Alla memoria di riti che ebbero origine nel 1500, Quali la Real Mestranza e le Varicedde del Mercoledì la processione dei Misteri del Giovedì e il cristo nero del Venerdì Santo, rinnovati tutti gli anni dalle categorie artigianali, si aggiunge storia di una città che fu la capitale mondiale della produzione di zolfo che tanto incisero nel costume di queste aree. Caltanissetta si conferma punto di riferimento di un turismo che, oltre che andare alla scoperta dei tesori della nostra città, godendo della sua accoglienza, può diventare naturale sede per quanti volessero in giornata visitare Agrigento, Cefalù, Palermo, Piazza Armerina e Morgantina, Enna, Etna, Catania o Siracusa.

La Pro Loco e la uno@uno promuovono l’accoglienza e invitano i viaggiatori a venire a godere delle nostre manifestazioni, e gustare le qualità del territorio sotto il profilo paesaggistico ed enogastronomico.

Attivo sulla pagina Facebook il concorso Taste&Win che mette in palio vacanze in Sicilia

Per partecipare è sufficiente inviare un messaggio con scritto “Voglio partecipare” sulla pagina Facebook Taste&Win https://www.facebook.com/tasteandwin/ e sperare di essere uno dei fortunati vincitori di una vacanza in un terra che stupisce, appassiona, emoziona e non si lascia dimenticare.

