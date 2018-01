VILLLALBA – A firma del sindaco Alessandro Plumeri e dell’assessore Concetta Territo è stato diramato un avviso con cui si informano i cittadini che possono essere presentate le istanze per l’ammissione al progetto di assistenza civica per l’anno in corso. Il progetto avrà la durata di tre mesi, il contributo da erogare sarà pari ad € 400,00 per una prestazione lavorativa di n.80 ore mensili. Possono presentare istanza i residenti del Comune di Villalba in condizioni di “disoccupato” e con ISEE non superiore ad € 5.000,00. Le istanze dovranno pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune entro le ore 14,00 del 15 gennaio 2018. Per maggiori chiarimento e per il modulo di domanda, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio di servizi sociali. Tel.0934/811935.

