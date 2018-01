ENNA – Dieci ordinanze di misure cautelare per truffa aggravata ai danni dell’Agea e dell’Unione europa. L’operazione dei carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Enna, scattata tra il capoluogo, Nicosia, Piazza Armerina, altri Comuni dell’Ennese e Capizzi, in provincia di Messina, coinvolge imprenditore agricoli, allevatori, responsabili di sportelli che si occupano delle pratiche per i finanziamenti in agricoltura e politici. Tra le modalita’ del raggiro anche l’inserimento di terreni che nei fatti non appartenevano ai destinatari delle misure. Decine gli indagati. Le misure sono tutte agli arresti domiciliari. Eseguiti sequestri patrimoniali per oltre 4 milioni di euro. Tra gli arrestati Carmelo Amoruso, ex vicesindaco di Nicosia, Carmela Anastasi di Centuripe, Sebastiano Andilina di Enna, Giuseppe Barba di Villabate (Palermo), Alfio Bellardita di Catania, Paolo Bellomo di Enna, Alessandro Buttaccio Tardio di Capizzi (Messina), Antonino Buttaccio Tardio di Capizzi, Gianluca Butteroso di Caltanissetta, Nicolina Calandra Checco di Capizz