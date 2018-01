In Terza categoria, l’Accademia Mazzarinese batte 2-0 la Nuova Petiliana con le reti di Gueli e Narduzzo e si porta in testa alla classifica del campionato. Un torneo nel quale la capolista Sommatinese ha perso in casa 3-4 contro la Valguarnerese (gol di Fonti e doppietta di Parrinello). Nella giornata in cui riposava il Campobello di Licata, la Nissa Fc ha perso 1-0 contro il Gorgonia. La rete decisiva è stata segnata da Genova. Per il resto, successo 3-1 della Marco Pantani sulla Buterese, mentre è finita in parità tra Aidone Morgantina e Sicilianamente Montedoro. Infine, bella vittoria esterna per il Santa Caterina sul campo del Sant’Anna Enna con Mammolito gran protagonista. In classifica Accademia Mazzarinese prima con 14 punti, seguono Sommatinese e Campobello con 12 punti, Nuova Petiliana, Sicilianamente Montedoro e Santa Caterina con 11 punti, Valguarnerese e Gorgonia con 10 punti, Marco Pantani Villarosa con 9, Morgantina Aidone con 8, Buterese con 6 punti, Nissa Fc con 3 e chiude il Sant’Anna con zero punti.

