In Terza categoria bella affermazione della Sommatinese che, battendo 0-2 la Nissa Fc al Palmintelli con reti di Noto e Pace, ha conquistato la testa della classifica del campionato. A pari punti con la squadra sommatinese di mister Sammartino c’è l’Accademia Mazzarinese che ha pareggiato 2-2 sul campo del Santa Caterina in una sfida ricca di gol ed emozioni. Vince anche la Nuova Petiliana Delia 2-0 con la Marco Pantani di Villarosa grazie alle reti di Marchese e Gallo. Per il resto, parità tra Buterese e Gorgonia 1-1 con rete deliana di Augello. Pari 1-1 anche tra Sicilianamente Montedoro e sant’Anna Enna e tra Valguarnerese e Campobello. Riposava il Morgantina Aidone. In classifica Sommatinese e Accademia Mazzarinese guidano con 15 punti, a 14 c’è la Nuova Petiliana Delia, mentre a 13 il Campobello di Licata e a 12 il Santa Caterina.

