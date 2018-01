CALTANISSETTA – Dopo il successo ottenuto dal primo torneo di burraco del 9 dicembre scorso, al via la seconda edizione, domenica 21 gennaio alle ore 16. La manifestazione avrà luogo presso il TC Caltanissetta organizzato da Anna Simone e Concetta Valeria Callerame; l’iscrizione è aperta a soci e non soci del Circolo.

Il torneo si inserisce in una serie di eventi, alcuni già attuati ed altri ancora in programma, che accompagneranno il prestigioso circolo nisseno nel suo percorso delle attività sportive e sociali per il 2018.