CALTANISSETTA – Si aprirà Mercoledì 10 gennaio presso il Teatro Margherita alle ore 19:30 con il Recital dell’ Oboista Fabien Thouand – 1° Oboe solista dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano – la Stagione Concertistica dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta.

Dopo avere ottenuto il primo premio del Conservatoire National Region de Paris nella classe di Jean-Claude Jaboulay nel 1996, Fabien Thouand studia con Jacques Tys e Jean-Louis Capezzali al Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, dove ottiene il primo premio all’unanimità nel 2000.

Dal 2001 segue la classe di perfezionamento di Maurice Bourgue al CNSM di Parigi.

Ottiene nello stesso anno il secondo premio al Concorso Internazionale della Primavera di Praga, il terzo premio al Concorso Internazionale Giuseppe Tomassini di Petritoli. Infine nel maggio 2002 il terzo premio al Concorso Internazionale di Strumenti a fiato di Tolone.

La sua carriera si sviluppa in Francia e in tutta Europa in orchestre e complessi da camera.

Come Primo Oboe suona nell’orchestra del Teatro de la Monnaie a Bruxelles, alla Bayerischen Staatsoper di Monaco di Baviera, all’Opéra de Lyon, con i Bamberger Symphoniker, la Camerata Salzburg, la Bayerischen Rundfunk Orchester, la Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, la London Symphony Orchestra.

Nel 2004 vince il Concorso di Primo Oboe del Teatro alla Scala di Milano, ruolo che ricopre tutt’ora. Suona sotto la direzione di direttori di fama internazionale quali Riccardo Muti, Claudio Abbado,

Daniel Barenboim, Lorin Maazel, Georges Prêtre, Zubin Metha, Yuri Temirkanov, Kurt Masur, Charles Dutoit, Semyon Bychkov, Riccardo Chailly, Valery Gergiev.

Dopo essere diventato assistente di Jean-Louis Capezzali e Gérome Guichard al Conservatoire National Supérieur de Musique di Lione, diventa Professore di Oboe al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e recentemente al Royal College of Music di Londra.

Il Maestro Fabien Thouand sarà accompagnato al Pianoforte dal Pianista Fabrizio Aquilina, inoltre, parteciperanno il M° Angelo Palmeri, docente di Oboe del Bellini di Caltanissetta, e il giovane oboista Giuseppe Scarnà.

Verranno eseguite musiche di Telemann, Albinoni, Schumann, Saint-Saëns, Beethoven.

I concerti, che prevedono l’esibizione di prestigiosi concertisti di fama internazionale, sono organizzati dall’ Istituto in collaborazione con l’ Amministrazione Comunale e la Pro Loco di Caltanissetta e si effettueranno nell’ arco temporale che va da gennaio a giugno.

Questi i prossimi concerti:

· Giovedì 15 Febbraio – Teatro Margherita ore 19:00 – Concerto del Pianista Pietro De Maria – Concertista e docente al Mozarteum di Salisburgo

· Lunedì 05 Marzo – Teatro Margherita ore 19:00 Concerto del Cornista Natalino Ricciardo – 1° Corno solista dell’ Orchestra del Teatro Regio di Torino – e dei “ Horns Ensemble del Bellini”

· Venerdì 9 Marzo – Teatro Margherita ore 19:00 – Concerto del Saxofonista Claude Delangle – Concertista e docente al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi;

· Mercoledì 21 Marzo – Cattedrale ore 20:00 Concerto dell’ Organista Johannes Skudlik.

