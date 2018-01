Aperto un nuovo tratto di 2,5 chilometri sulla nuova statale 640 “Degli Scrittori”, tra San Cataldo, localita’ Favarella e Caltanissetta, localita’ Scaringi. Il tratto, i cui lavori sono stati completati lo scorso mese di dicembre, e’ stato aperto al traffico per consentire la prosecuzione delle attivita’ di costruzione della galleria artificiale “Favarella”, che comportano la temporanea chiusura al traffico della vecchia statale 640. Lo rende noto l’Anas. La nuova viabilita’ comprende quattro opere principali: la galleria naturale “Papazzo”, lunga 700 metri, la galleria artificiale “San Cataldo”, di 200 metri, e i viadotti “Favarella” e “Fosso Mumia”, di lunghezza rispettivamente pari a 120 metri e 400 metri. Tra il nuovo tratto aperto oggi al traffico e quello gia’ aperto in precedenza permarra’ una deviazione provvisoria su viabilita’ complanare fino al completamento dei lavori di realizzazione della nuova galleria artificiale “Favarella” (350 metri).

La costruzione della nuova statale 640 “Strada degli Scrittori” prevede il raddoppio della preesistente carreggiata, da Agrigento fino all’innesto con l’autostrada A19 “Palermo-Catania”. L’opera, finanziata per il tramite della Regione siciliana anche con i fondi del Programma Operativo Fondo europeo di sviluppo regionale Sicilia 2007-2013, comporta un investimento complessivo per oltre 1,5 miliardi di euro. Il primo lotto della nuova statale 640, aperto il 28 marzo del 2017, ha previsto un investimento complessivo pari a 535 milioni di euro e la realizzazione di 31,200 chilometri di nuovo tracciato. I lavori del secondo lotto comportano un investimento complessivo di 990 milioni di euro, hanno raggiunto un avanzamento del 75% circa e se ne prevede il completamento entro il 2018. Comportano un rilevante impegno tecnico per la realizzazione di 14 viadotti, uno dei quali recentemente dedicato alla memoria del Giudice Antonino Saetta, e di 9 gallerie, tra le quali la galleria “Caltanissetta” di lunghezza pari a 4 km e il cui scavo, realizzato con Tbm, e’ stato ultimato il 15 giugno dello scorso anno. Il solo scavo della galleria “Caltanissetta” incide nell’investimento complessivo per circa 200 milioni. Nell’ambito del secondo lotto, lungo complessivamente 28 chilometri, sono stati gia’ aperti al traffico 14,5 chilometri.