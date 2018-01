E’ per me motivo di grande gioia presentare questo testo che riguarda la storia della vita ecclesiale di Sommatino dalla fondazione testi di storia pubblicati fino ad oggi, siamo dinanzi ad articoli sparsi, e il testo più elaborato risulta essere il piccolo volume dell’Arciprete Patermo Giuseppe “La Chiesa di Sommatino”, che rimane certamente una bella testimonianza sulla storia della vita ecclesiale di Sommatino ma rimane un testo povero di dati e mancate di un apparato critico e di un aggancio specifico alle fonti. Lo stesso sac. Giuseppe Adamo nella presentazione di tale libro annota la carenza di ricerca nei vari archivi della Diocesi di Caltanissetta, di Agrigento e altri archivi disponibili civili e di alcune famiglie nobiliari e prestigiose del paese. Certamente non si può richiedere di più a chi, mi riferisco al Patermo, nello scrivere tale testo non aveva alcuna pretesa ma semplicemente voleva fare un dono ai parrocchiani raccogliendo quei dati in sua conoscenza.

Altro testo che vogliamo citare è testo di Giuseppe Testa “Storia di Sommatino” (ed. Sciascia Editore) del 1989, un testo interessante che sintetizza la storia del paese di Sommatino ma rimane un testo di riferimento civile, pochi sono i riferimenti alla storia della Chiesa nel comune di Sommatino.

Adesso il lavoro di Filippo Falcone è un testo di grande pregio culturale e storico. Anzitutto egli ha raccolto e indagato in tutti gli archivi disponibili riguardo all’argomento proposto, offrendo a tutti un testo veramente prezioso per la conoscenza della storia locale della Chiesa presente a Sommatino e un agevole aiuto per i futuri storici e ricercatori che vorranno approfondire tale ricerca.

Dall’insieme ne viene fuori una ricerca accurata e un opera di sintesi ma nello stesso tempo globale della vita cristiana presente a Sommatino prima della nascita del paese. Interessante risulta essere la storia specifica degli arcipreti e dei vari sacerdoti di Sommatino che manifestano una vitalità nella storia del paese. Così anche il recupero delle tradizioni originarie del paese nella prassi cristiana e nella pietà popolare che manifestano chiaramente l’indole religiosa del paese di Sommatino, continuata ancora oggi in alcune manifestazioni religiose popolari che manifestano la vitalità storica di tali tradizioni. Siamo dinanzi a un patrimonio storico che rischiava di perdersi e di cadere nell’oblio del dimenticatoio. Studiare la storia sia civile e religiosa di un paese significa tornare a guardare le origini per comprendere bene il presente e per così progettare il futuro sostenuta dalla sapienza esperienziale del passato.

Per noi cristiani la conoscenza del passato risulta essere fondamentale, perché la nostra fede si basa sulla trasmissione della fede che a partire dagli apostoli è giunta fino a noi. Ora anche nel particolare delle vicende storiche di un popolo presente in un paese ci manifestano la vitalità ma anche le vicissitudini di una fede vissuta lungo il tempo in periodi storici differenti che però rimane inalterata nel suo contenuto. Quindi tale volume sulla storia ecclesiale di Sommatino non vuole essere semplice archeologismo di qualcosa che è passato e non è più, ma vuole dare l’opportunità di tenere desta la coscienza storica della fede vissuta da un popolo, come diceva don Giuseppe Dossetti “ la coscienza storica è elemento integrante della coscienza della Chiesa, cioè della sua coscienza di fede, di speranza e di carità”. La storia della Chiesa anche nel particolare della vita di un paese non significa solo l’osservazione delle vicende storiche delle istituzioni ecclesiali, così anche il vissuto della fede nel popolo di Dio anche nella sua esperienza manifestata dalla pietà popolare, ma significa registrare la presenza dello Spirito Santo di Dio che ci unisce al mistero salvifico del Verbo Incarnato che è entrato nella storia umana per renderla feconda di frutti spirituali nonostante gli ostacoli prodotti dall’essere umano. Tutta la storia proprio perché abitata dal Cristo mediante l’azione dello Spirito Santo diviene storia di salvezza.

Ringrazio di cuore, a nome di tutta la comunità cristiana di Sommatino, Filippo Falcone autore di questo libro sulla vita ecclesiale di Sommatino per questo strumento importante che viene consegnato alla cittadinanza frutto di un grande lavoro di ricerca e segno di un amore spassionato per la storia di questo paese. ( SAC. DOMENICO LIPANI)