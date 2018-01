PALERMO – Un 45enne e’ morto in un incidente stradale avvenuto all’altezza della rampa d’accesso che dalla statale 121 porta nell’autostrada A19 Palermo-Catania, a Villabate. L’uomo, originario di Misilmeri, era alla guida di uno scooter Yamaha quando per cause in via di accertamento ha perso il controllo del mezzo e si schiantato sull’asfalto. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente gli agenti della Polstrada e gli uomini dell’Anas.