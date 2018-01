PALERMO – Una Regione in profondo rosso con un disavanzo di 5,9 miliardi di euro e un indebitamento di 8 miliardi e 35 milioni di euro. E’ la fotografia sui conti siciliani scattata dal presidente del governatore Nello Musumeci al termine del lavoro della Commissione tecnica insediatasi il 4 dicembre. “Vogliamo portare avanti un’operazione verita’”, ha spiegato ai giornalisti, “lo abbiamo fatto sui rifiuti, lo faremo sulle partecipate e via di seguito fino a febbraio perche’ i siciliani sappiano quale Regione abbiamo trovato tra le pieghe di un ente che si e’ piegato su se stesso e non ha trovato la forza di reagire”. E’ mancata, ha spiegato, “una strategia complessiva, si e’ andati alla giornata, con un elemento contabile dove spesso e’ stata assente una veridicita’ del dato, con un Def insufficiente e deficitario”.