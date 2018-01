CALTANISSETTA. Paninari e ambulanti vari concentrati tutti in quattro grandi aree nel perimetro, ma non a contatto con le processioni. Quando mancano esattamente due mesi all’inizio dei riti pasquali, la complessa macchina organizzativa della Settimana santa si è messa in moto tenendo ben presente le misure anti terrorismo contenute nel famoso decreto Minniti che dovranno essere garantite trattandosi di manifestazioni con la presenza di migliaia di persone in centro storico.

Ed ancora una volta si torna a parlare della location dove deconcentrare friggitorie e bancarelle. L’assessore alle Attività Produttive Giovanni Guarino ha radunato le sigle sindacali più rappresentative (Confcommercio, Confesercenti, Cidec e con loro il consigliere comunale Gianluca Bruzzaniti) presentando una piantina con le quattro aree dove dovrebbero spazio le attività commerciali legate alla Settimana Santa. (di Stefano Gallo, fonte gds.it)

