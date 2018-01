Appuntamento sabato 27 gennaio alle ore 19.30 presso Palazzo Mifsud. Un parterre di relatori prestigiosi e intermezzi musicali. Ai presenti verrà distribuita gratuitamente la copia cartacea

Verrà presentato sabato 27 gennaio alle ore 19.30 il supplemento monografico “Le mie interviste” (ai Vip) a firma del giornalista Michele Bruccheri. L’appuntamento si terrà presso Palazzo Mifsud. Si tratta di dodici interviste realizzate dal direttore responsabile del periodico d’informazione “La Voce del Nisseno”. Sono incontri con gli onorevoli Luciano Violante, Totò Cuffaro e Gianfranco Fini per la politica; Ron e Grazia Di Michele per la musica; Pippo Baudo, Liliana de Curtis (figlia del grande Totò), Tania Zamparo (già Miss Italia), Milena Miconi (attrice romana), Barbara Enrichi (attrice toscana) e i siciliani Nino Frassica ed Enrico Guarneri-Litterio per la sezione spettacoli.

A moderare il meeting culturale sarà lo stesso Bruccheri. Gli interventi sono affidati al sindaco di Serradifalco, Leonardo Burgio (l’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco); al giornalista Totò Benfante; al segretario provinciale Silp-Cgil di Caltanissetta, Davide Chiarenza (è sostituto commissario della Polizia di Stato e in Questura dirige l’Ufficio Minori, ma fa anche parte del direttivo nazionale del Dipartimento “Legalità e Sicurezza” del sindacato di Polizia); e al presidente Legacoop Giovani Sicilia, Giuseppe Lucchese (già assessore comunale e attuale vice segretario provinciale del Pd).

Gli intermezzi musicali saranno a cura del brillante pianista Fabrizio Aquilina e della giovane violinista Nicole Insalaco. Sono previsti vari momenti qualificanti e tra questi la premiazione con targhe donate dal periodico d’informazione “La Voce del Nisseno” che a marzo festeggia i suoi sedici anni di attività giornalistica. Ai presenti verrà distribuita gratuitamente la copia cartacea del supplemento. Michele Bruccheri, con questa realizzazione editoriale, ha già pubblicato ben dieci monografie.

