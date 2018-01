SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha chiesto all’Unicredit, che dal 2012 gestisce il servizio di tesoreria comunale, una proroga per il 2018. Il servizio di tesoreria comunale, la cui naturale scadenza era stata il 31 dicembre del 2016, è stata fin qui prorogata due volte: sino al 30 giugno e sino al 31 dicembre 2017. Tuttavia, l’amministrazione comunale, al fine di evitare l’interruzione del servizio, assicurandolo in maniera continua al fine di ottemperare agli adempimenti previsti ed assicurare la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell’Ente comunale, ha chiesto all’Unicredit che, per il 2018, nelle more dell’espletamento di una nuova gara per l’assegnazione della tesoreria comunale, prosegua la gestione della tesoreria comunale. Un servizio, quest’ultimo, di fondamentale importanza per la vita economico finanziaria dell’ente comunale. L’amministrazione, per evitare l’interruzione di un servizio di pubblico interesse che va garantito senza soluzione di continuità, ha pertanto chiesto all’Istituto Unicredit la sua disponibilità ad un’ulteriore proroga tecnica della convenzione per l’anno 2018, nelle more dell’espletamento di una nuova gara per l’affidamento del servizio. L’Unicredit ha manifestato la propria disponibilità ad esaminare una richiesta di prosecuzione del servizio in regime di proroga. A questo punto, una volta approvata la richiesta di una proroga della vigente convenzione del servizio di tesoreria, si attende da parte dell’Unicredit l’atteso ok alla proroga per il 2018 in attesa della gara che dovrà individuare il nuovo istituto tesoriere del comune.

