SERRADIFALCO. La Giunta ha integrato il programma triennale delle opere pubbliche 2017 2019 e dell’elenco annuale. E’ infatti avvenuto che, proprio di recente, l’amministrazione comunale ha presentato alla Regione richiesta di ammissione a finanziamento per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico del Palazzo Comunale di Via Cavalieri di Vittorio Veneto (nella foto). E siccome per presentare la domanda di ammissione a contributo finanziario è necessario l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche dell’intervento per il quale il Comune intende far richiesta alla Regione di ammissione a contributo finanziario, ecco che la Giunta ha approvato l’integrazione del Piano triennale delle opere pubbliche Il tutto al fine di ridurre in maniera significativa i consumi di energia primaria all’interno del palazzo comunale di Via Cavalieri di Vittorio Veneto. Consumi alquanto notevoli che pesano sulle casse comunali e che, con questo intervento, dovrebbero diminuire facendo leva sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ottimizzando quelli che sono i consumi energetici con l’installazione di sistemi di produzione di energia da fonte rinnovabile da destinare all’auto consumo.

