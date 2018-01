SERRADIFALCO. Ha riscosso un gran successo la prima di Rosario Petix (nella foto) a Roma, al Teatro Eliseo, opera nella quale l’attore serradifalchese è stato uno dei protagonisti nel celebre “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespare. Al Teatro Eliseo di Roma la rilettura dell’immortale “Sogno di una notte di mezza estate” shakespeariano a cura di Massimiliano Bruno sarà proposto sino al prossimo 28 gennaio nell’ambito di un evento culturale destinato ad andare per la maggiore. In scena, per questo classico senza tempo e senza età, un cast d’eccezione che annovera, oltre a Rosario Petix, anche Stefano Fresi, Giorgio Pasotti, Violante Placido e Paolo Ruffini. Nella commedia, che rientra nella stagione teatrale 2017/2018 dell’Eliseo giunta alla sua terza edizione e la cui direzione artistica è curata da Luca Barbareschi, Rosario Petix interpreta Snug, uno dei comici. La commedia, si articola in due atti.

Correlati