SERRADIFALCO – Oltre 1.000 litri di gasolio è il bottino di ignoti che hanno “visitato” un cantiere in contrada Giulfo. Il carburante è stato sottratto da veicoli, escavatori, trattori e camion parcheggiati nei cantieri della ss 640 di una ditta che esegue lavori per conto della C.M.C. Il titolare dell’azienda si è rivolto ai carabinieri per sporgere denuncia.

