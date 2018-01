SERRADIFALCO. L’Associazione culturale Serra del falco ha assegnato i premi per il 2018 ai serradifalchesi che si sono distinti nei loro ambiti portando in alto il nome del paese (nella foto). Dopo i saluti del presidente Sergio Milazzo, è stato il vice presidente Carmelo Locurto a presentare la manifestazione. Il primo ad essere premiato, alla memoria, è stato il maestro Aldo Lalumia. A ritirare la targa e la pergamena sono stati la moglie Angela e i figli Adele e Antonio che, al momento della premiazione, sono stati accolti da un lungo quanto commosso applauso. A premiare è stato l’ex sindaco Michele Ninfa e Nunzia Sciascia. E’ stato poi premiato il prof. Michele Burgio, giovane ma già affermato docente di Linguistica Italiana presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università di Palermo premiato dalla prof. Mara Panvini e dall’assessore comunale Enza Surrenti. Altro premiato è stato il maestro di musica Luigi Sferrazza, violinista di fama internazionale, che per l’occasione è stato premiato dal maestro Alessandro Borgomanero e dal presidente del consiglio Agostino Ricotta. Infine, è stato premiato Giuseppe Migliore, maestro del lavoro, stella al merito del presidente della Repubblica, artigiano impiegato all’Artisan Shoes di Monte Granaro, azienda marchigiana consociata Prada di cui cura il campionario. Giuseppe Migliore, che è stato premiato dall’ex sindaco Bernardo Alaimo e dalla consigliera Lina Cigna. Infine, l’associazione Serra del falco ha donato una pergamena ai 7 giovani serradifalchesi (Savio Cigna, Giuseppe Iandolino, Luigi Spina, Alessandro lattuca, Alessandro Cordaro, Michele Cordaro e Ignazio Giambra) che, in periodo natalizio, hanno eseguito gratuitamente per le strade del paese, le tradizionali “matinati” contribuendo a mantenere in vita questa antica tradizione in paese.

