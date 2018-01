SERRADIFALCO. Sono 33 gli utenti che sono stati ammessi al beneficio del progetto “Bef Borsa Esperienza Formativa” per il 2018. Lo ha reso noto l’amministrazione comunale che ha sottolineato come questo beneficio prevede interventi di esperienza formativa ed aiuti alla persona per l’inserimento sociale di soggetti in stato di svantaggio economico o sociale, attraverso l’espletamento di servizi di pubblica utilità presso enti pubblici o del terzo settore. La Borsa Esperienza Formativa mette in atto un’esperienza, presso Enti Pubblici e Soggetti del Terzo Settore, della durata di un mese, con la corresponsione di un incentivo pari a 500 euro lordi. Previste attività socialmente utili come manutenzione, custodia di parchi e ville, pulizia di locali e altro. La borsa ha la durata di 1 mese per 40 ore mensili di prestazioni di esperienza formativa, distribuite orientativamente in 10 ore settimanali. Sono state complessivamente 58, 7 in più rispetto allo scorso anno, le richieste pervenute al Comune da parte di persone che hanno chiesto l’accesso a questo beneficio. Di questi, dopo opportuni accertamenti espletati da parte degli uffici per i servizi sociali del Comune, 33 sono stati gli ammessi, 18 invece sono stati gli ammessi con riserva (saranno cioè ammessi per scivolamento della graduatoria qualora qualcuno dei 33 ammessi dovesse rinunciare alla Borsa), mentre i restanti 7 utenti non sono stati ammessi. L’amministrazione comunale ha approvato la relativa graduatoria che sarà ora trasmessa al Distretto Socio Sanitario n. 11 del quale il Comune di Serradifalco fa parte.

