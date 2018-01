In Serie D non è iniziata bene l’avventura delle due squadre della provincia di Caltanissetta nel nuovo anno. Nella prima giornata del girone di ritorno, la Sancataldese di Rosario Marcenò ha perso 1-0 sul campo della Palmese. Decisivo il gol dopo tredici minuti messo a segno dall’attaccante palmese Salvatore Molinaro che ha battuto la difesa verde amaranto portando in vantaggio i suoi. La Sancataldese al 27’ è poi rimasta in dieci per l’espulsione rosso diretto a Fabio Sciacca. Nella ripresa comunque i verde amaranto hanno lottato cercando, se pur invano, di pareggiare. E’ stato allora che il portiere della Palmese è stato costretto agli straordinari. La Sancataldese, nonostante l’inferiorità numerica, ha proposto possesso palla asfissiante e pressing efficace. Poco dopo la mezzora un tiro di Tosto è stato ribattuto sulla linea da Cucinotti. Alla fine, sconfitta di misura che brucia ad una Sancataldese comunque reattiva e mai doma. E’ stato invece battuto 3-1 il Gela fuori casa dal Roccella. Una sconfitta, anche questa, che brucia parecchio e che mette in qualche apprensione la squadra del Golfo sul piano della classifica in quanto ora il Gela è a soli 4 punti dalla zona play out. Un particolare da non sottovalutare in un torneo nel quale le pretendenti alla salvezza di sono rafforzate tutte e per il fatto che domenica prossima a Gela arriva la capolista Troina. E dire che il Gela era riuscito con Bonanno a pareggiare la rete iniziale di Faella, ma poi Faiello e Catalano hanno piazzato l’uno due vincente che ha permesso ai calabresi di brindare ad un successo per loro fondamentale in termini di classifica.

RISULTATI

Ercolanese-PACECO 4-0

Gelbison-ACIREALE 2-2

IGEA VIRTUS-Isola C. R. 1-0

MESSINA-Portici 1-0

Palmese-SANCATALDESE 1-0

Roccella-GELA 3-1

PALAZZOLO-Ebolitana 1-1

TROINA-Cittanovese 3-0

Vibonese-Nocerina 1-0

Prossimo turno

Acireale – Sport Club Palazzolo

Città di Gela – Troina

Cittanovese – Gelbison Vallo della Lucania

Ebolitana – Palmese

Isola Capo Rizzuto – Ercolanese

Nocerina – Messina

Paceco – Vibonese

Portici – Roccella

Sancataldese – Igea Virtus Barcellona

Classifica

Troina 44

Vibonese, Igea Virtus, Nocerina 34

Acireale 31

Ercolanese 30

Cittanovese, Sancataldese 26

Gela Calcio 25

Gelbison, Messina 23

Portici, Palazzolo 21

Roccella 19

Ebolitana 16

Palmese 14

Isola Capo Rizzuto, Paceco 7