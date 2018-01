In Serie D grande impresa del Gela che ha battuto 2-1 la capolista Troina. La squadra di Nicola terranova ha battuto la capolista con una super prestazione che ha esaltato lo spirito di squadra di Bonanno e compagni che hanno saputo imporre la legge del Presti alla capolista. Ha aperto le marcature per il Gela dopo appena un minuto Bruno, dopo di che al 10’ del secondo tempo è stato Bonanno a raddoppiare. Del tutto platonico il gol su rigore con il quale, nel recupero, al 49′ del secondo tempo, Vasquez ha segnato su rigore la rete del definitivo 2-1. Ha invece perso la Sancataldese. La squadra di Rosario Marcenò è stata battuta in casa dall’Igea Virtus (nella foto). A decidere la sfida è stato un gol su punizione di Gatto sul finire del primo tempo. Nella ripresa la Sancataldese ha tentato invano la rimonta, ma la difesa dell’Igea Virtus ha tenuto botta. Il Gela con la vittoria odierna è salito a quota 28 in classifica scavalcando la Sancataldese rimasta ferma a quota 26 in classifica al nono posto.

19^ giornata :

Acireale-Palazzolo 0-0

Cittanovese-Gelbison 1-1

Ebolitana-Palmese 0-0

Gela-Troina 2-1

Isola Capo Rizzuto-Ercolanese 0-1

Nocerina-Messina 2-2

Paceco-Vibonese 0-1

Portici-Roccella 2-1

Sancataldese-Igea Virtus 0-1

CLASSIFICA Punti G V N S GF GS +/- 1 Troina 44 19 14 2 3 37 19 18 2 Vibonese 37 19 10 7 2 35 15 20 3 Igea Virtus Barcellona 37 19 11 4 4 30 13 17 4 Nocerina 35 19 10 5 4 27 16 11 5 Ercolanese 33 19 9 6 4 27 15 12 6 Acireale 32 19 9 5 5 29 28 1 7 Gela 28 19 7 7 5 32 29 3 8 Cittanovese 27 19 7 6 6 25 25 0 9 Sancataldese 26 19 7 5 7 23 18 5 10 Portici 24 19 7 3 9 21 24 -3 11 Messina 24 19 6 6 7 23 27 -4 12 Gelbison 24 19 5 9 5 19 21 -2 13 Palazzolo 22 19 5 7 7 19 24 -5 14 Roccella 19 19 5 4 10 17 25 -8 15 Ebolitana 17 19 3 8 8 19 28 -9 16 Palmese (1) 16 (-5) 19 5 6 8 26 33 -7 17 Isola Capo Rizzuto 7 19 1 4 14 7 30 -23 18 Paceco (2) 7 (-1) 19 2 2 15 15 41 -26