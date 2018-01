Due incontri informativi nelle parrocchie di Caltanissetta per far conoscere ai cittadini il nuovo servizio di igiene urbana e sensibilizzarli alla raccolta di erenziata dei ri uti. L’iniziativa rientra tra le attività di informazione programmate dal Comune di Caltanissetta e dall’Ati (associazione temporanea di imprese) CL Ambiente, a dataria del servizio. Gli incontri si svolgeranno mercoledì 10 gennaio alle ore 17 nella chiesa San Paolo e martedì 16 gennaio alle ore 17.30 nella chiesa San Pietro e sono stati organizzati grazie alla sensibilità dei rispettivi parroci al tema del rispetto dell’ambiente. Altri incontri nelle chiese cittadine sono in programma nelle prossime settimane.

Ai forum con i cittadini parteciperanno l’assessore con delega all’Ambiente, Maria Grazia Riggi, l’ingegnere Antonio Di Stefano, responsabile per l’esecuzione del contratto per l’Ati CL Ambiente e la dottoressa Giovanna Paradiso, referente per l’agenzia di comunicazione ambientale Achab Group. Saranno illustrati i tempi, le linee guida e le fasi di realizzazione del nuovo sistema di raccolta dei ri uti relativo alle utenze domestiche, commerciali e industriali. Per maggiori informazioni sulla raccolta di erenziata è possibile visitare il sito www.caltanissettasidifferenzia.it .

