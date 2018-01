In Seconda categoria nel girone F continua il momento no per Nuova Niscemi e Amatori Gela. La Nuova Niscemi è stata sconfitta 5-0 dall’Olimpique Priolo. Invece l’Amatori Gela è stata sconfitta altrettanto nettamente 7-4 dal San Giorgio Ragusa. La Nuova Niscemi resta ultima e l’Amatori Gela penultimo nel girone. Nel girone G, invece, va al Cusn il derby con l’Acquaviva. Nisseni in vantaggio con Princiotta e raddoppio di Dhorbul. L’Acquaviva ha fallito il rigore del possibile 2-1. Vittoria anche per la Master Pro San Cataldo (nella foto) che ha battuto 2-0 il Caltavuturo con le reti di Giambra e Pastorello. Sconfitta clamorosa invece per il Marianopoli che in casa ha ceduto al Petralia Sottana. Una sconfitta che rallenta la corsa in chiave play off della squadra manchese. Ha riposato il Riesi 2002 che ora è terzo dietro la capolista Valledolmo e la stessa Master Pro.

2^ CATEGORIA G – 13^ Giornata

Alia – Lercara 1-1

Cusn Caltanissetta – Acquaviva 2-0

Marianopoli – Città di Petralia Sottana 0-1

Masterpro Calcio – Calcio per Caltavuturo 2-0

Valledolmo – Città di Petralia Soprana 4-1

Villarosa – Muxar 6-1

Riposa: Riesi 2002

Classifica

Valledolmo 28

Masterpro Calcio 26

Villarosa 26

Riesi 2002 25

Città di Petralia Sottana 20

Cusn Caltanissetta 20

Marianopoli 19

Calcio per Caltavuturo 16

Alia 11

Muxar 10

Acquaviva 9

Lercara 7

Città di Petralia Soprana 1