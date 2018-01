In Seconda categoria nel girone F prosegue la crisi di Amatori Gela e Nuova Niscemi. I gelesi hanno perso 1-6 contro il Santa Croce e restano penultimi in classifica, mentre la Nuova Niscemi ha perso 0-1 con il Leo Soccer e rimangono ultimi in classifica. Nel girone G, invece, la super sfida al vertice tra Riesi e Valledolmo ha arriso alla squadra madonita che s’è imposta 1-3 contro quella riesina. Il Valledolmo, in virtù di questa vittoria, ha agganciato al vertice proprio il Riesi a 25 punti ma con una gara in meno rispetto alla squadra di Schittino. Per il resto, vittoria esterna del Marianopoli sul Petralia Soprana con doppietta di Noto e gol di Romano portandosi a quota 19 in classifica, mentre la Master Pro s’è aggiudicata fuori casa il derby con l’Acquaviva 0-3 con le reti di Di Marco, Pastorello e Facciponte portandosi al secondo posto con 23 punti. Bella anche la vittoria del Cusn sul campo del Petralia Sottana con doppietta su rigore di Zuppardo. Ora i nisseni sono saliti a quota 17 in classifica.

Correlati