In Seconda categoria nel girone F continua il calvario per la Nuova Niscemi e l’Amatori Gela. Le due squadre hanno perso entrambe. L’Amatori Gela è stata battuta 2-1 dal Leo Soccer e non è servito a nulla l’ennesimo gol gelese di Bunetto. La Nuova Niscemi, invece, nulla ha potuto con la capolista Mazzarrone incassando 3 gol. In classifica Nuova Niscemi ultima e Amatori Gela penultimo. Nel girone G, invece, torna al successo il Riesi 2002 di Davide Schittino che ha battuto 3-0 il Petralia Soprana con le reti di Volpe, Caccamo e Siciliano. Il Riesi però rimane terzo in classifica, in quanto il Master Pro San Cataldo ha battuto nettamente 5-0 il Lercara con le reti di Giambra (doppietta, nella foto il primo gol su punizione), Tumminelli, De Nicolò e Vancheri. Non si è andati al di la del pareggio invece tra Marianopoli e Acquaviva 0-0 con i padroni di casa che hanno perso un’occasione per risalire ulteriormente la classifica contro un Acquaviva che ha fatto un buon punto in chiave salvezza. Infine, solo pari tra Cusn Caltanissetta e Caltavuturo 2-2 con la doppietta di Anzalone. In classifica Master Pro seconda con 29 punti a – 2 dalla capolista Valledolmo e con un punto di vantaggio sul Riesi terzo. Il Cusn, invece, è salito a quota 21, il Marianopoli a 20 e l’Acquaviva terzultimo a 10 punti.

