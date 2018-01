BAGHERIA – Al rientro a scuola, spiega l’amministrazione comunale di Bagheria, gli insegnanti e i bidelli della scuola Gramsci che e’ ospitata, in affitto, presso i locali della Casa della Fanciulla “G. Cusmano” di proprieta’ delle suore, hanno trovato in due classi, al secondo piano, il contro-soffitto di cartone rotto e caduto.

Presumibilmente il contro-soffitto in cartone e’ caduto durante la scorsa notte o nei giorni festivi precedenti. Non vi sono stati altri danni e nessun ferito. Pare che siano stati lasciati aperti due rubinetti al piano superiore e comunque dei tubi rotti che hanno causato il crollo. il contro-soffitto era stato rifatto due anni fa. Il Comune ha gia’ inviato i propri tecnici e sono stati allertati i vigili del fuoco che stanno togliendo il contro-soffitto pericolante. I bambini sono tornati a casa.

Da circa 11 anni, l’amministrazione comunale ha preso in affitto i locali della “Casa della Fanciulla” in attesa che vengano ristrutturati i locali della scuola Gramsci: “L’amministrazione si sta adoperando per risolvere il problema sollecitando i proprietari a sistemare il soffitto quanto prima e permettere ai bambini delle classi materne ed elementari li’ presenti di tornare alle lezioni nel piu’ breve tempo possibile e in sicurezza”.