SIRACUSA – Due studentesse del liceo polivalente “Quintiliano” di Siracusa sono rimaste lievemente ferite a seguito del crollo di alcuni calcinacci nella loro aula, al primo piano dell’istituto. L’incidente si e’ verificato nella tarda mattinata di oggi, le alunne sono state accompagnate al pronto soccorso ma le loro condizioni sono buone. I vigili del fuoco di Siracusa hanno messo in sicurezza la classe, disponendo nuove verifiche statiche nel locale prima di far riprendere le lezioni. Sulla vicenda e’ intervenuto il Codacons che ha preannunciato un esposto alla Procura di Siracusa. “Il Codacons ha piu’ volte sollecitato interventi di natura edilizia nelle scuole siracusane – ha detto il presidente provinciale Bruno Messina – e anche questa volta non si tirera’ indietro, per consentire a studenti ed insegnanti di poter lavorare in assoluta sicurezza”. (Foto di repertorio)