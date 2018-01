CALTANISSETTA – Presso l’I.I.S.S. sede “Manzoni”, sito in viale Trieste 169, Dirigente scolastica Prof.ssa Giuseppina Mannino, per il terzo anno consecutivo si tiene un corso di inglese, con docenti di madrelingua, finalizzato all’acquisizione di una certificazione esterna di competenze.

Il corso, organizzato dalla responsabile del Dipartimento Lingue, Prof.ssa Rosa Alba Abbate, è rivolto agli alunni del triennio dei tre indirizzi dell’Istituto che, alla fine del percorso formativo, sosterranno un esame di livello B2 del QCER/CEFR, Quadro Comune di Riferimento per la conoscenza delle lingue..

Il Liceo “Manzoni ha stipulato una convenzione con il British Institute di Caltanissetta ed è affiliato all’English speaking board (ente certificatore internazionale delle competenze linguistiche per la lingua inglese).

Nei precedenti anni scolastici molti studenti del triennio hanno conseguito con successo la certificazione di livello B2.

A supporto di tale iniziativa, lo scorso anno scolastico, un gruppo di studenti delle due sedi del nostro Istituto hanno partecipato ad uno stage linguistico a Malta presso il British Institute di Sliema.

Quest’anno, grazie all’impegno delle docenti Rosa Alba Abbate e Rita Lipani, responsabile dei progetti di alternanza scuola-lavoro, 30 alunni delle classi quarte e quinte frequenteranno presso la British International School di Londra due diversi percorsi di alternanza:

1. Web design & communication (creazione del Brand Book di un’azienda dal logo al sito web)

2. Social media & web reporter (realizzazione di vari prodotti digitali attraverso l’uso di diversi tipi di social media).

