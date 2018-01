SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha deciso di dare vita ad uno spazio di condivisione che consenta ai giovani caterinesi di disporre di un’area nella quale poter ballare e divertirsi. E’ quello che ha messo a punto l’amministrazione guidata dal sindaco Antonino Fiaccato avviando l’iter tecnico e burocratico per la realizzazione di una pista da ballo all’interno della villa comunale Castelnuovo. La pista da ballo sarà realizzata in uno spiazzo della villa comunale con la demolizione di circa 100 metri quadrati di pavimentazione esistente in mattonelle d’asfalto e con la contestuale realizzazione del massetto di sottofondo ed il rifacimento della pavimentazione in gres porcellanato per uso esterno antiscivolo. Si tratta di un’idea progettuale destinata a fare la gioia di tanti giovani caterinesi che, soprattutto in periodo estivo, potranno aggregarsi e ballare nella villa comunale. L’amministrazione comunale ha quantificato la spesa per eseguire questi lavori in 6 mila euro oltre Iva. Il preventivo è stato messo a punto dalla ditta La Placa Salvatore di Santa Caterina. L’amministrazione comunale, trattandosi di un importo inferiore a 40 mila euro, ha potuto predisporre l’affidamento diretto di questi lavori impegnando la somma di 7.320 euro.

