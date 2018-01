SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha deciso di procedere all’acquisto di un impianto di video sorveglianza per controllare meglio il territorio e renderlo più sicuro. Il tutto per consentire un monitoraggio costante e continuo di tutti gli accadimenti in contrasto con fenomeni di vandalismo che, purtroppo, in questi ultimi mesi si sono verificati a Santa Caterina. E’ stata prevista, in sede di variazione di bilancio, la somma di 20 mila euro per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza. Tale impianto si compone di più unità autonomamente utilizzabili e facilmente integrabili con moduli aggiuntivi. Ciò, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, consentirà di monitorare alcune zone del centro cittadino per costituire un deterrente sia per piccoli fenomeni di micro-criminalità, sia per garantire il corretto smaltimento dei rifiuti nelle ore previste ed evitare abbandoni degli stessi in maniera incontrollata. L’amministrazione comunale ha scelto la formula dell’affidamento diretto per dotarsi dell’impianto di video sorveglianza utilizzando il Mercato della pubblica amministrazione (Mepa) tramite affidamento diretto. A tal proposito è stata individuata la ditta Abs Elettronica di Belpasso. L’impianto proposto dalla ditta catanese consente di smontare gli apparati dove non necessitano e di collocarli in altri ambiti in cui rafforzare la sorveglianza, senza arrecare alcun nocumento in quanto sistema autonomamente utilizzabile. L’impianto di video sorveglianza a collocazione variabile, per altro, a livello di costi è risultato inferiore rispetto a quelli di tipo fisso. Il prezzo di questo impianto è stato di 19.032 euro Iva compresa e comprende 3 unità autonomamente utilizzabili in tutto il centro abitato.

