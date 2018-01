SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale, al fine di potenziare la raccolta differenziata per diminuire i costi di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e la bolletta rifiuti, ha deciso di affidarsi al sistema gestionale della società Uno@Uno Differenziata Srl di Caltanissetta. In questo modo punta al potenziamento e miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ma anche all’individuazione degli utenti virtuosi ai quali riconoscere una riduzione tariffaria in bolletta. L’amministrazione comunale ha approvato lo schema di contratto che prevede l’acquisizione dalla società Uno@uno al prezzo pattuito di 8.540 euro Iva compresa dell’impianto di identificazione e pesatura dei rifiuti, della cessione con licenza d’uso dei file digitali contenenti i codici degli utenti del Comune con la banca dati sul monitoraggio della raccolta differenziata uno@uno liberamente consultabile dagli utenti. Prevista anche la formazione degli operatori, un servizio di promozione, l’informazione e la diffusione del progetto per i cittadini/utenti, la gestione del servizio di consulenza e monitoraggio per tutto il 2018, l’assistenza per il mantenimento in efficienza dell’impianto di identificazione e pesatura dei rifiuti. L’iniziativa avrà un valore sperimentale per gli anni 2018 e 2019. La somma di 8540 euro prevista per il raggiungimento dell’obiettivo nel primo anno (2018) non sarà più riconosciuta per l’anno successivo. Per l’anno 2019, invece, l’amministrazione comunale intende proseguire e potenziare la raccolta differenziata assegnando un contributo alla stessa società di 5 euro per ogni utenza, non riconoscendo la cifra di 8.540 euro.

