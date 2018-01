SANTA CATERINA. Sono destinati quanto prima a partire i lavori di rifacimento della pavimentazione di alcuni vani a piano terra dei locali di Piazza Garibaldi che ospitano l’associazione Militari in Congedo. I locali che ospitano l’associazione dei Militari in congedo hanno un valore storico non indifferente considerato che risalgono a quattro secoli fa. Originariamente ospitavano una chiesa e poi hanno ospitato anche il palazzo comunale. Nel 1820 gli stessi locali vennero incendiati e, nel corso di quel rogo, tante carte storiche di Santa Caterina andarono perdute. Negli anni più recenti, infine, la struttura è stata utilizzata proprio per accogliere i Militari in congedo. L’amministrazione Fiaccato ha deciso di procedere al rifacimento della pavimentazione di alcuni vani a piano terra dello storico immobile in quanto il pavimento esistente risulta in pessimo stato di conservazione ed alquanto pericoloso per il rischio di cadute per gli utenti dell’associazione. Da qui l’esigenza di procedere alla sua sistemazione. La spesa per è stata quantificata in 4100 euro oltre Iva. Il preventivo è stato presentato dalla ditta Di Maggio Carmelo di Santa Caterina. L’amministrazione comunale ha deciso di procedere all’affidamento diretto dei lavori in quanto il suo importo è inferiore a 40 mila euro. Pertanto, considerata la sua esiguità, ha deciso di impegnare la somma complessiva di 5.002 euro Iva compresa e di affidare i lavori alla ditta Di Maggio Carmelo che provvederà pertanto al rifacimento della pavimentazione di alcuni vani al piano dello storico immobile.

