SAN CATALDO. La scalinata monumentale della Torre civica, con le sue installazioni, si sta arricchendo di autentiche opere d’arte. Merito dei due artisti calogero Barba e Giuseppina Riggi, ma anche della sinergia tra Amministrazione Comunale e dirigenze scolastiche dei due Circoli Didattici e del Liceo Artistico “Juvara”. I quattro pannelli lacerti in terracotta, come da accordi, sono stati realizzati dai due artisti Giuseppina Riggi e Calogero Barba in collaborazione con gli alunni delle tre istituzioni scolastiche. Ciò a seguito di precisi obiettivi didattici definiti con la convenzione bilaterale. Nel particolare, Giuseppina Riggi, nella realizzazione della sua opera “Terra Multiculturale”, si sta avvalendo della collaborazione di diversi studenti dello Juvara (Ecco l’elenco nella foto). L’artista sta utilizzando gli spazi laboratoriali ricavati all’interno del Liceo artistico. L’Istituto ha messo a disposizione le attrezzature per la manipolazione e cottura dell’argilla, mentre i materiali necessari per la realizzazione e installazione dell’opera vengono forniti dal Comune. L’amministrazione comunale ha inteso ringraziare i tre dirigenti scolastici per la sensibilità profusa nella realizzazione dell’intero progetto di riqualificazione della scalinata e i due artisti per la grande generosità nel donare alla città di San Cataldo un’opera di indiscutibile valore. Infine, ha esteso il proprio ringraziamento anche all’artigiano Valerio Ferrara per la fondamentale collaborazione a titolo meramente gratuito offerta nella collocazione dell’intera opera.

