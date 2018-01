SAN CATALDO. Trentacinque punti all’ordine del giorno per il consiglio comunale del prossimo 16 gennaio, convocato alle ore 19 in prima seduta. Sono quelli che saranno affrontati in occasione della prossima seduta consiliare. La presidente del consiglio Roberta Naro (nella foto) ha inserito questi punti all’ordine del giorno:

1 APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO SULL’IMPIGNORABILITA’ DELLA PRIMA CASA E 1. DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DI IMPRESE,ARTI , PROFESSIONI. 2 DIBATTITO CONSILIARE A FIENA DEL CONSIGLIERE NARO PIO DOMENICO IN ORDINE ALLA SEGUENTE TEMATICA: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA SETTIMANA SANTA. 3 APPROVAZIONE COMPENSO AL COLELGIO DEI REVISORI DEI CONTI NOMINATI CON DELIBERAZIONE CONSILIARE 31 DEL 23.03.2017/2020. 4 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO AL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE DI CANI RANDAGI DA ESPLETARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN CATALDO AFFIDATO ALLA DITTA RIFUGIO MIMIANI. 5 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DEL DOTT. DI FORTI GIUSEPPE, RELATIVO A COMPETENZE LEGALI RESE DALL’AVVOCATO IACONA SERGIO PER IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NR. 3395/2012 CONCLUSOSI CON ARCHIVIAZIONE DEL 04/11/2015. 6 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DELL’ING. PAOLO IANELLO E DEL GEOM. SILVIO BAGLIO, RELATIVO A COMPETENZE LEGALI DEGLI AVVOCATI: MICALIZZI MICHELE E LO PRESTI GIACOMO PER LA SENTENZA ASSOLUTORIA CORTE D’APPELLO NR. 886/2014. 7 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ISTITUZIONALIZZAZIONE DISABILI 7. PSICHICI IN STRUTTURE ANNO 2016. 8 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. ALESSI ROSARIO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ MEDITERRANEA INFRASTRUTTURE S.R.L. C/COMUNE DI SAN CATALDO AVANTI AL TAR SICILIA. 9 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. ALESSI ROSARIO NEL RICORSO PROMOSSO DA CARAMANNA BENIAMINO C/COMUNE AVANTI AL TAR SICILIA 10.RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’ AVV. ALESSI ROSARIO AVVERSO IL RICORSO PROMOSSO DALL’EAS IN LIQUIDAZIONE IN OPPOSIZIONE AL D.I. N. 3839 /2007 EMESSO DAL TRIBUNALE DI PALERMO SU RICHIESTA DEL COMUNE DI SAN CATALDO. 11 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. ALESSI ROSARIO NEL RICORSO PROMOSSO DAL COMUNE DI SAN CATALDO C/ L’UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CALTANISSETTA AVANTI AL TAR SICILIA. 12 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DI PICONE LINDA E DELL’AVV. DONZELLA ROBERTA. 13 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N.411/02/2017 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA NEL RICORSO PROMOSSO DA AMICO GIUSEPPE C/COMUNE. 14 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 01201/2016 DEL 27.09.2016 EMESSO DAL TAR SICILIA NEL RICORSO PROMOSSO DA CARLETTA LILLY C/ COMUNE. AVV. MAIRA ELVEZIA. 15 RICONOSCIMENTO D.F.B. NEI CONFRONTI DEL CTU DOTT. FERRO GIUSEPPE, NELLA LITE PROMOSSA RIGGI MORAIKA. 16 RICONOSCIMENTO D.F.B. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 250/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DI RIGGI MORAIKA E AVV. RACALBUTO GIUSEPPE. 17 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N.1185/03/2016 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA NEL RICORSO PROMOSSO DA MASTROSIMONE GAETANO C/ COMUNE. 18 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA N.235/17 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA NEL RICORSO PROMOSSO DA MATRASCIA FILIPPO ED ALTRI C/ COMUNE. 19 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. LO PRESTI GIACOMO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SIG.RA GIULIANA TERESA AVANTI AL TAR SICILIA. 20 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. LO PRESTI GIACOMO NEL RICORSO PROMOSSO DA ” NUOVA CUCINA SICILIANA” SOC. COOP. AVANTI AL TAR SICILIA. 21 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. LO PRESTI GIACOMO NEL RICORSO PROMOSSO DA ” GLUTTONY VENETO” S.A.S AVANTI AL TAR SICILIA. 22 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. LO PRESTI GIACOMO NEL RICORSO PROMOSSO DA “SAN GIORGIO” S.P.A AVANTI AL TAR SICILIA. 23 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. LO PRESTI GIACOMO NEL RICORSO PROMOSSO DALLA SOC. COOP ” SATURNO” A.R.L. DI CEFALÙ AVANTI AL TAR SICILIA. 24 RICONOSCIMENTO D.F.B. IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI LIQUIDAZIONE N.1258/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA NEI CONFRONTI DEL C.T.U. AMATO COTOGNO ANNA FLAVIA NELLA LITE PROMOSSA DA PINZIONO MARIO E PINZINO M. GRAZIA. 25 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ISTITUZIONALIZZAZIONE DISABILI PSICHICI IN STRUTTURE ANNO 2015. 26 RICONOSCIMENTO D.F.B. NEI CONFRONTI DELL’AVV. MICELI MARIA BEATRICE E DELLA ITALIANA ASSICURAZIONI S.P.A. IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.168/2016 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA”. 27 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA LAZZARA CONCETTA IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR SICILIA N.01199/2016. 28 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER L’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. ALESSI ROSARIO AVVERSO L’ATTO DI CHIAMATA IN GARANZIA PROMOSSO DA VASAPOLLI ARCANGELO ED ALTRI NELLA CAUSA PROMOSSA DA LAZZARA CONCETTA AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI CALTANISSETTA. 29 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. ALESSI ROSARIO NEL RICORSO PROMOSSO DA TORREGROSSA BENIAMINO +1 C/COMUNE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA.30 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALL’AVV. ALESSI ROSARIO NEL RICORSO PROMOSSO DA MASTROSIMONE GRAZIA +2 AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA C/CALTANISSETTA. 31 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA “CONDOMINIO PARADISO” IN S.CATALDO – VIALE DELLA RINASCITA n.12. 32 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVO ALL’INCARICO AFFIDATO ALLAVV. ALESSI ROSARIO NEL RICORSO PROMOSSO DA BAITA S.R.L. E DAI SIG.RI SBERNA SALVATORE +3 C/COMUNE AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA. 33.RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA DETTA PINZINO MARIA GRAZIA + ALTRI IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI C.d.A. n.94/2016 – R.G.72/10 RELATIVA ALLA PROCEDURA ESPROPRIATIVA PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIA KENNEDY E DELLA VIA BELVEDERE. 34.RICONOSCIMENTO D.F.B NEI CONFRONTI DELL’ASP DI CALTANISSETTA PER VISITE FISCALI EFFETTUATE AI DIPENDENTI COMUNALI ASSENTI PER MALATTIA 35.RICONOSCIMENTO D.F.B NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI COMUNALI: CAMMARATA NADIA, NARO LETIZIA,ILARDO UMBERTO, ANZALONE GIUSEPPE, PALERMO VINCENZO, SANFILIPPO FABIO SCATURENTE DALLA SENTENZA N.351/2011.