SAN CATALDO. Buone notizie per gli utenti deboli che hanno chiesto la concessione di un contributo a titolo di agevolazione per la loro bolletta idrica. Per l’agevolazione tariffaria alle utenze deboli, infatti, ognuno degli aventi diritto potrà incassare la somma di 81,88 euro. A renderlo noto è stata l’amministrazione comunale che ha sottolineato come, per il 2017, al Comune di San Cataldo per l’agevolazione tariffaria idrica a carattere sociale è stata assegnata la somma di 14.575,56 euro dall’Ato idrico. In totale sono state presentate e acquisite al protocollo generale del comune di San Cataldo 189 istanze di cui 11 non ammesse perché privi dei requisiti richiesti, mentre dopo la scadenza sono pervenute 2 istanze. La quota parte di 14.575,56 euro spettante ai beneficiari del comune di San Cataldo è stata distribuita tra gli utenti aventi diritto garantendo equanimità e omogeneità. Essendo 178, ad ognuno di loro è pertanto spettata la somma di 81,88 euro che, quanto prima, sarà assegnata ad ognuno di loro..

