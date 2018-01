Rissa e lesioni sono i capi di imputazione per i quattro immigrati che hanno dato vita ad una violenta discussione in via Santa Maria Mazzarello a San Cataldo nei pressi del Cas (Centro accoglienza Straordinario). Bashir Asad, 30 anni del Pakistan ed i tre gambiani, Salomon Augus 30 anni , Buba Cessay, 19 anni e Sane Ibrahim, 21 anni, per futili motivi non hanno esitato a colpirsi reciprocamente giungendo a far uso di forbici e bastoni. Il giudice Valentina Balbo, nella prima udienza del processo per direttissima, ha convalidato l’arresto ma, rigettato la richiesta del Pubblico Ministero di applicazione della misura cautelare. I quattro sono dunque tornati liberi. Processo rinviato al 15 febbraio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...