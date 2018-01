SAN CATALDO. Rinnovo delle promesse matrimoniali in occasione della tradizionale festa della Santa Famiglia di Nazareth. Sono state diverse le coppie di sposi della Chiesa Madre che hanno rinnovato le promesse matrimoniali (nella foto) e insieme a loro, si sono uniti alcuni fidanzati che stanno percorrendo il cammino verso il Matrimonio. A tutte le famiglie l’arciprete ha rivolto l’augurio con le parole all’Angelus del Santo Padre Francesco: “Creare le condizioni favorevoli per la crescita armonica e piena dei figli, affinché possano vivere una vita buona, degna di Dio e costruttiva per il mondo”.

