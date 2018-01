SAN CATALDO. Raccolta di firme quella messa in atto anche nella giornata di domenica dal M5S sancataldese davanti al palazzo comunale. Numerosi i cittadini che si sono avvicinati al gazebo firmando la petizione popolare per ancorare il gettone di presenza dei consiglieri comunali alla loro presenza e attività in aula. Con tale petizione il Movimento 5 Stelle locale chiede che il gettone di presenza attribuito ai consiglieri comunali per la partecipazione ai consigli, venga percepito solo allo svolgimento del 75% del lavoro o della trattazione dei punti dell’ordine del giorno previsti.

