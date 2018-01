SAN CATALDO. Nel corso di una conferenza stampa svoltasi oggi 17 gennaio a Palazzo delle Spighe è stata presentata la quarta edizione dell’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale, in occasione della 104^ Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato (nella foto) che avrà luogo il 19 gennaio con inizio alle ore 9:00 presso il Cimitero Comunale. Presenti alla Conferenza: il Sindaco Giampiero Modaffari, l’Assessore alla Cultura Maria Concetta Naro, il Consigliere Comunale Lino Pantano, componente della quarta Commissione Consiliare Permanente della Cultura e delle Attività Sociali, nonché promotore dell’iniziativa. Intervenuti, inoltre, due migranti Sardar Hussain del Pakistan ed Elvis Kiede della Costa D’Avorio in rappresentanza degli 85 ragazzi ospiti del Centro di Accoglienza sito in via Maria Mazzarello, gestito dalla Cooperativa “Progetto Vita”, accompagnati dal Responsabile Buttiglieri Carlo. I migranti hanno espresso il loro compiacimento per l’accoglienza ricevuta dalla nostra Città che ha permesso loro di realizzarsi come persone, così come condiviso dall’Assessore Naro. “L’avere dato un nome ai tre migranti sepolti nel nostro Cimitero, Ghanet, Karim e Messy, – ha dichiarato il Consigliere Pantano – ha voluto essere una testimonianza di autentica integrazione tra i popoli; dare il nome a delle persone identificate con un numero ha voluto significare considerarli appartenenti alla nostra comunità”.

Il Sindaco – tra l’altro – ha concluso sottolineando l’importanza di un’accoglienza non improvvisata ma sostenibile ed aperta a promuovere occasioni di arricchimento reciproco.

