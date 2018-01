SAN CATALDO. Una passerella palermitana di valore assoluto per il gruppo musicale dei Pupi di Surfaro. E’ quella in programma martedì prossimo, 23 Gennaio, quando il gruppo musicale il cui leader è Totò Nocera sarà impegnato al Teatro Jolly di Palermo con tanti altri artisti per un tributo a La buona novella di Fabrizio de Andrè. Un evento, quello in programma nel noto teatro palermitano, che sarà un vero e proprio omaggio ad una figura come quella di Fabrizio De Andrè che ha dato tanto alla musica e alla canzone italiana in termini di creatività ed originalità.

Correlati